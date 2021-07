Doprava přes most je svedena do dvou jízdních pruhů namísto původních čtyř, projíždět mohou jen osobní auta, nákladní doprava nad tři a půl tuny musí po objízdné trase.

Před a za mostem přibylo několik dopravních omezení a opatření. Například ve směru od velkého kruháku je před nájezdem na most vytvořen samostatný odbočovací pruh doleva do Kutnohorské ulice. V obou směrech po sjezdu z mostu je zákaz odbočení vlevo. Na Zálabí se tak nesmí odbočit do ulice Na Louži, auta míří ulicemi Okružní nebo Sadová. V opačném směru ze Zálabí nelze odbočit za Novým mostem k nádraží a Futuru.

Semafory jsou na obou křižovatkách po dobu rekonstrukce v provozu bez omezení. Chodci mohou využívat chodník na straně, kde se momentálně nepracuje.

„S dopravními opatřeními zatím neevidujeme výrazné problémy, snad kromě porušování zákazu vjezdu některými řidičů nákladních vozidel, což řeší městská a státní policie,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Ve špičce se tvoří kolony, zejména když končí směny v automobilce, ale to bylo i před omezeními kvůli opravě. „Uvidíme, jak bude situace vypadat v září, kdy bude provoz hustší než nyní o prázdninách,“ poznamenal místostarosta.