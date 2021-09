Rekonstrukce Nového mostu je v předstihu. Na zimu se plně otevře provozu

/FOTOGALERIE/ Práce na rekonstrukci hlavní silniční tepně Kolína, na Novém mostě, jsou v mírném předstihu. Nelze zatím říct, že se most otevře o několik týdnů dříve, ale zatím to vypadá, že polovina prosince je opravdu datem, kdy most bude z poloviny opraven a na čas se otevře plnému provozu. Zhruba do konce jara.

Oprava Nového mostu v Kolíně je v lehkém předstihu. Na zimu se most otevře provozu. | Foto: Deník/Jana Martinková

„Možná se to skutečně povede o nějaký ten týden dřív. To se ale ukáže během října až listopadu, záležet bude samozřejmě i na počasí,“ říká místostarosta Michal Najbrt. Technologická pauza je od začátku plánovaná. Most se zkrátka na zimu otevře dopravě, samozřejmě kromě chodníku na straně, kde se pracovalo. „A poté v březnu až dubnu se začne s rekonstrukcí druhé poloviny a dopravní omezení budou ve stejném módu jen na druhé straně,“ dodal Najbrt. Osud dvanácti lokálek je zpečetěn. Změny zasáhnou i trať z Plaňan do Kouřimi Přečíst článek › Nový most, který byl do provozu uveden v roce 1992, tedy před devětadvaceti lety, se začal opravovat kvůli havarijnímu stavu. Práce by měly trvat do září příštího roku. Původní záměr rekonstrukce se tak dlouho projednával, až se most dostal do nebezpečného stavu. Stávaly se už situace, kdy z mostu odpadávaly kusy betonu třeba na koleje. Oprava havarijní části vychází z původního projektu za zhruba 400 milionů korun a obsahuje většinu původně plánovaných prací.