1) Jak byste u vás řešili případ, který se stal v pražské ZŠ?

2) Co si vlastně o projevu učitelky myslíte?

Alena Bernardová, ředitelka Základní školy Zásmuky:

1) „Když k tomu na Ukrajině došlo, všichni jsme se sešli a situaci probrali. Týká se to samozřejmě zejména občankám a dějepisářů. Každý má svůj názor, ale co se říká dětem, v tom musíme být jednotní. Zbytečně je nestrašit, zvlášť na prvním stupni. Děti se ptaly, i na školním parlamentu to řešily. Pokud by u nás došlo k podobnému případu jako v pražské ZŠ, museli bychom to řešit individuálně.“

2) „Je to průšvih.“

