Janička a její rodina nemá na výběr, nikdo se jich neptá, jestli chtějí být v nemocnici víc jak doma. Oni prostě musí. Všechno přitom začalo zdánlivě nevinně.

„V lednu 2014 jsme přijeli z lázní, kde byla Janička kvůli onemocnění dýchacích cest a průdušek. Po příjezdu se Janička začala z ničeho nic motat a občas narážet do nábytku. V té době se nám narodil chlapeček, jeho doktorce jsem se zmínila o problému s Janičkou. Odebrali jí krev a po telefonu mi sdělili, že jí nic není a pouze jí chybí vitamín hořčík a draslík,“ popsala úplné začátky maminka Markéta Konáková.

Vaše holčička má velký nález

Zdravotní stav se nelepšil a nohy malé dívenky se motaly čím dál víc. Nakonec se Markétě Konákové podařilo objednat Janičku na neurologii do Kladna. Hned po víkendu v pondělí ráno se rodina vydala do nemocnice. „ Stále jsme přemýšleli, co by to mohlo být, ale nic tak hrozného jako nádor nás ani ve snu nenapadl. V pondělí ráno než jsme vyjeli, se Janička po snídani pozvracela, prý jí špatně není, ale najednou se jí chtělo zvracet,“ uvedla maminka.

Po několika vyšetřeních byla rodině sdělena zpráva, která jim v minutě změnila životy. Lékařka jim oznámila, že Janička má velký nález na zadní jámě lebeční, a že s největší pravděpodobností se jedná o nádor.

„Ihned jsem volala do pražské nemocnice Motol, panu primáři Holubovi, který nás tentýž den odpoledne přijal v nemocnici. Byl to hrozný šok a stále jsem se ptala, jak je to možné, určitě se spletli, Janička je přeci zdravá holčička a k rakovině nemáme sklony, proč? Tolik otázek mi běhalo hlavou, stále jsem se ujišťovala, že se spletli,“ pokračuje Markéta Konáková.

Janička musela ihned podstoupit odstranění nádoru.

Po operaci přišel další šok

Akutní operace trvala celkem deset hodin, i přes zdánlivou úspěšnost zákroku, přišel další šok. Holčičce diagnostikovali Anaplastický ependymom, neboli agresivní mozkový nádor. To ale nebylo vše. „Když jsme za Janičkou mohli do nemocnice přijet, nemluvila, nehýbala se, byla jak hadrová panenka, která neumí nic. Hrozně mě zavalila úzkost a bolest, proč moje malá princezna, vždyť po probuzení mluvila. Opět se mi plní oči slzami a smutkem, když na vše zpětně vzpomínám,“ říká s nelehkostí maminka Janičky.

Rodina se ale nedala, tatínek začal s dívenkou v nemocnici tvrdě trénovat a rehabilitovat. Díky Vojtově metodě se Janička zas naučila chytat předměty do rukou, v ruce je udržet, a nakonec se dokázala sama i najíst. „Učili jsme ji plazit se, lézt a poté i posadit, vše opravdu jak od začátku, od miminka,“ potvrdila Markéta Konáková.

Když už vše vypadalo dobře, dostala rodina v únoru roku 2016 další ránu. „Byli jsme na kontrolní prohlídce, kde byl vyřčen ortel – nález několika ložisek, a to v mozku na levé straně, několik mnohočetných ložisek v páteřním kanálku a objemné ložisko u míchy. Dva roky po tom, co jsme byli čistý, nás rakovina opět dostihla. Janička ihned nastoupila na onkologii a podstoupila další řadu vyšetření i plánování další operace. Ta se ale musela kvůli nálezu nádorových buněk v mozkomíšním moku odložit. A ihned se nasadila univerzální chemoterapie. Ta Janičku vyčerpala, posadila na kolena, byla pohublá a bolavá,“ popisuje další průběh Markéta Konáková.

Janička i její rodina to nevzdávají

V roce 2018 nalezli lékaři další nová ložiska. I přesto Janička nastoupila do třetí třídy, kam ji doprovází asistentka, která jí pomáhá s přípravou učiva i se školními aktivitami. „Ve třídě má spoustu kamarádů a hodnou paní učitelku. Janička má velký problém s krátkodobou pamětí a po první operaci má poškozenou nervovou soustavu. Špatně chodíme, vidíme a držíme rovnováhu,“ uvedla.

Aktuálně je malá Janička s maminkou opět v nemocnici v Brně. Další výsledky dopadly špatně. Léčba je plánovaná na celý rok dle toho, jak to zdravotní stav holčičky dovolí.

Užíváme si s Jančou každý den, a když nás obdaruje svým krásným úsměvem a zábleskem jejich šťastných dětských očiček, jsme ti nejštastnější rodiče na světě. Naše princezna je velká bojovnice a jak jsme pokořili červíka poprvé, i podruhé, tak mu nakopeme … i potřetí,“ řekla na závěr maminka statečně Janičky.

Péče o nemocné dítě a náklady na lékařskou péči jsou pro rodinu finančně náročné. Jedním z lidí, kdo pomohl, byl Petr Fridrich. Ten uspořádal akci Onkodětem v přístavu U Dvou vorvaňů u Veltrub nedaleko Kolína, každý zde mohl dobrovolně přispět. A i vy můžete. Máte-li zájem rodinu finančně podpořit, kontaktujte redakci Kolínského deníku na email: zaneta.dvorakova@denik.cz.