„Chodím sem každý den číst ostatním. Nosím si knížky z domova a čtu všem nahlas. Pohádky i detektivky. Se čtením jsem měla po mrtvici problémy, ale v Clementas jsem se hodně zlepšila,“ uvádí Květuše Jelínková, která v rámci tělesné rehabilitace také začala večer navštěvovat kolínské taneční kurzy.

Dny ale tráví ve stacionáři Clementas, kde počet takových klientů roste každý týden a vedle stacionáře je tu k dispozici také odlehčovací služba. Důvodem je zdejší program, který pečovatelky šijí klientům na míru každý den.

„Činnost denního stacionáře byla v době koronaviru výrazně omezena. Senioři měli strach a neměli o službu zájem, odlehčovací pobytová služba měla méně klientů. Rodiny necestovaly, lidé pracovali z domova, tak tuto službu využívali jen omezeně. Největší problémem byl asi stres našich seniorů a jejich rodin,“ uvádí generální ředitelka domovů Clementas Renata Prokešová.

„Každý den se nám zde sejde široké spektrum klientů, kteří preferují různé činnosti, a my se snažíme reagovat na jejich potřeby a podněty. Klienti si oblíbili promítání filmů na přání, canisterapii, jógu pro seniory, relaxační cvičení, hudební vystoupení, skupinové čtení, přípravu sezónních dekorací a mnoho dalšího,“ vyjmenovává vedoucí kolínského domova Clementas Lucie Brožková.

Noví klienti, jako je například Květuše Jelínková, přináší také celou řadu impulsů a nápadů.

„Na přání našich nových klientů jsme požádali římskokatolického faráře Jána Halamu, aby začal pravidelně navštěvovat náš Domov,“ doplňuje Lucie Brožková.

I když je kapacita domova aktuálně téměř naplněna, neznamená to, že by noví zájemci nebyli přijati. „Uvítáme každého. Provedeme, ukážeme, vysvětlíme. Děláme i společenské akce pro veřejnost, zveme seniory na jógu, na promítání kina, živou hudbu a jiné aktivity. Zdravotní stav klientů vyhodnocujeme individuálně. Musíme s rodinou vyhodnotit, zda zvládnou kombinovanou péči, postarají se o seniora doma a mohou ho vozit k nám do stacionáře,“ popisuje Renata Prokešová.

Klienti kolínského Domova Clementas se zde navíc v příštím roce mohou těšit na rekonstruovanou zahradu s nově postavenou pergolou. „V zahradě postupně instalujeme cvičební zařízení pro seniory. Tím chceme podpořit jejich pobyt na čerstvém vzduchu. Opravit chceme i sociální zařízení,“ uvádí Lucie Brožková. O tom informovala i členy sociálně-právní komise, kteří se v Clementas sešli v půlce října, aby se dozvěděli o plánech, které tu Lucie Brožková má.

„Vážíme si dlouhodobé spolupráce s organizací Clementas, kterou bereme jako seriózního a spolehlivého partnera při zajišťování a zkvalitňování služeb pro kolínské seniory. Vždy mě těší, když vidím, jakou péči věnuje personál klientům jak v pobytových, tak odlehčovacích službách. Pokud někdy navštívíte kolínský stacionář a odlehčovací službu Clementas, uvidíte příjemné domácí prostředí, ve kterém se opravdu daří naplňovat všechny potřeby a přání seniorů,“ chválí místostarosta Kolína Michal Najbrt, který se také účastní práce v sociálně-právní komisi.