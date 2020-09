V počátcích epidemie Kolínsko dlouho odolávalo. Zatímco v jiných středočeských okresech se již objevovali první nakažení, Kolínsko mělo první dva případy až na Josefa (19. března). Během tří dnů se pak počet zvýšil na devět – čtyři pacienti byli ve věku 30 až 44 let, mezi 15 a 29 lety dva. První dítě do 14 let s pozitivním koronavirem bylo v druhé poloviny dubna.

Prázdniny s věkovými skupinami pozitivně testovaných zamíchaly. Na jejich začátku tvořily děti do 14 let polovinu nakažených, začátkem srpna to byla tři procenta. Na konci prázdnin to bylo 15 procent.

Nejvíce lidí s koronavirem ve věkové skupině nad 75 let mělo dosud Kolínsko mezi 13. a 19. dubnem (50 procent) a v druhé polovině července (taktéž 50 procent shodně s lidmi mezi 15 a 29 lety).

Právě tato skupina mladých lidí tvoří v průběhu celé dosavadní epidemie dost často vysoké procento nakažených. Prvních čtrnáct dní v květnu to bylo plných sto procent všech pozitivně testovaných stejně jako po polovině června. V druhé polovině července to bylo 60 procent.

Aktuální data z konce prázdnin přináší na Kolínsku nejméně nakažených seniorů nad 75 let (6 procent), nad 60 let je 24 procent, v ostatních věkových skupinách jsou pozitivně testovaní rozprostřeni plus mínus rovnoměrně mezi 15 a 20 procenty.

Špatnou zprávou je, že Kolínsko toho času svítí mezi čtyřmi nejvíce koronavirem postiženými okresy v rámci celé republiky. V rámci okolí je to právě Kolínsko a Praha, dalšími dvěma okresy jsou až téměř na opačném konci republice Hodonín a Uherské Hradiště. Aktuálně má Kolínsko 102 nakažených, celkem 238, vyléčených udává ministerstvo zdravotnictví 135.

Město Kolín má v rezervě ještě celý obsah účtu, na který lidé posílali příspěvky na boj s covidem. Představuje to milion 150 tisíc korun. Nyní už na něj město podle starosty Michaela Kašpar poprvé sáhne, bude z něj platit nákup dalších roušek do rouškomatu. Jak doplnil místostarosta Michal Najbrt, domovy seniorů a pečovatelská služba mají dostatek ochranných pomůcek.

„Udělali jsme průzkum, zda není třeba něco doplnit, a to nejen v Kolíně, ale i v rámci organizací Kolína jako obce s rozšířenou působností. Obvolávali jsme tedy i mimokolínské organizace a ptali se, kolik čeho mají, nabádali, aby se zásobily, když ceny spadly dolů. Abychom pak nepřišli na to, že některý domov je absolutně poddimenzován. Byl to preventivní krok pro případný další nárůst nakažených, aby bylo všeho dost hlavně v pobytových službách,“ uvedl místostarosta.

Nyní Kolín objednává také roušky na volby. „Máme 28 volebních místností, každý člen komise musí mít dvě roušky na den, celkem je to kolem dvou tisíc roušek,“ upřesnil starosta Kašpar.