Chovatelé musí umístit ptáky do uzavřených prostor, dezinfikovat dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy či podestýlky a sledovat zdravotní stav drůbeže a úhyn ihned hlásit.

Nemocnicím v Kolíně a Kutné Hoře chybí zaměstnanci, situaci zatím zvládají

„Samozřejmě jsme zveřejnili všechny potřebné informace pro obyvatele a vyčlenili jsme nádobu, do které by se uhynulá drůbež případně ukládala,“ popsala starostka Přišimas Šárka Rumanová. Není to ale tak, že by nádoba stála třeba na návsi. „Není na veřejně přístupném místě, máme ji na bezpečném místě na obecním úřadě. Využít ji lze po předchozí dohodě se mnou,“ dodala starostka s tím, že pod zámkem je nádoba proto, aby se v ní venku třeba nehrabaly děti. „Snad ptačí chřipka nepropukne i u nás,“ doufá starostka.

Opatření v ochranném pásmu by měla platit tři týdny. Dalších šest desítek obcí je nyní v pásmu dozoru, kde jsou opatření obdobná, jen mírnější. Jejich trvání se předpokládá na 30 dní.