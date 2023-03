Práce se budou týkat celé trasy od kruhového objezdu u Lidlu až po Šťáralku. Skončí druhý týden v červenci a každá etapa by měla trvat zhruba týden. „Zkrátka rekonstrukce protne všechny křižovatky na průtahu,“ shrnul místostarosta Michal Najbrt.

U Lidlu by se mělo opravovat po dvou pruzích, následně se práce dotknou křižovatky u Tesca. Osobní auta budou moci jezdit přes sídliště Kasárna, místní si jistě najdou možnost i přes Sluneční ulici, ačkoli to nebude oficiální objízdná trasa. „Na Modrém bodě nebude možné vyjet z Pražské ulice,“ upozornil místostarosta.

Poslední etapou je kruhový objezd u bývalé Jednoty. Část by se měla dělat poslední týden v červnu, další první týden v červenci. Nebude se tedy pracovat v době konání Kmochova Kolína, kdy těmito místy prochází tradiční velký průvod.

„Nebude možné na kruhák vjet a vyjet jinak než z Polepské ulice a ulice U Křižovatky,“ připomněl Michal Najbrt a dodal, že dojde k obnově povrchu silnice až k autosalonu Louda.

Stavba za desítky milionů

Do opravy investuje Ředitelství silnic a dálnic zhruba 60 milionů korun. Po rekonstrukci dojde k předání průtahu do majetku města, část do majetku Středočeského kraje.