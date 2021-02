Česko už přesáhlo hranici milionu nakažených koronavirem, přesto se ještě najde pár míst, kterým se zatím nákaza vyhýbá. Patří mezi ně i vesnička Prusice, která se nachází pět kilometrů od Kostelce nad Černými lesy. Jak je to možné, když vesnice není zabarikádovaná ani nemá žádný zázračný pramen?

Zimní Prusice. | Foto: Obecní úřad Prusice

„Leda by se za léčivou vodu považovala orosená sklenice piva,“ vtipkoval starosta Jan Plaček, který ale dobu koronavirové krize bere vážně. „O své lidi se staráme, zdarma všem seniorům dovážíme obědy, i když na to nejsou žádné příspěvky. Platíme to z obecního rozpočtu, do současné doby to stálo bezmála sto tisíc,“ řekl starosta.