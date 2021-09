Revolution train přijede v úterý 14. září do Kolína. Jedná se o primární protidrogovou prevenci, celkem šest vagónů se čtyřmi kinosály a osmi interaktivními místnostmi s příběhem, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit.

Revolution train - protidrogová prevence. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Vlak zastaví ve vlakové stanici Kolín hlavní nádraží, přes den bude probíhat program pro školy, pro veřejnost bude vlak přístupný od 15.30 do 18.00 hodin. Program trvá 90 minut a chodí se ve skupinách po maximálně 17 osobách, jednotlivé skupiny vchází do vlaku každých 20 minut. Vstup je zdarma, a to pro děti od 10 let, děti 10 až 12 let v doprovodu dospělé osoby.