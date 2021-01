Prostory po protialkoholní záchytné stanice v Kolíně využije farní charita

Prostory po bývalé protialkoholní záchytné stanice v Kutnohorské ulici v Kolíně dostane od února do užívání farní charita. Hodlá tam přestěhovat charitní pomoc, co se týká potravin, a charitní šatník, které nyní fungují ve dvou městských bytech v Zengrově ulici. Nájemné bude hradit tisíc korun za rok plus v její režii budou samozřejmě platby za energie.

Místo opilců bude na bývalé záchytce v Kolíně působit charita. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Že by město mělo sebemenší úmysl provoz záchytky v Kolíně někdy obnovit, je podle slov místostarosty Michala Najbrta naprosto nereálné. Klub seniorů v Kolíně se proměnil v moderní vzdělávací místnost Přečíst článek › „Velkou většinu 'zachycených' tvořili Nekolínští. Putovali k nám lidé z Benešovska, Kutnohorska, Nymburska a dalších míst, našich problémových opilců bylo skutečně minimum. Když došlo k uzavření záchytky v Kolíně, vyjeli jsme do Mladé Boleslavi, kde nám potvrdili, že z Kolína a Kolínska tam prakticky nikoho nemají. Záchytka tedy v Kolíně skutečně fungovala jako spádový bod pro část Středočeského kraje,“ uvedl místostarosta.