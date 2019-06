Tismice - V obci Tismice mají za sebou první odečty vodoměrů z nového vodovodu a s nimi spojené i kontroly napojení vnitřních rozvodů v jednotlivých nemovitostech. Ve čtyřech případech pověření pracovníci zjistili zakázané propojení stávajícího přívodu vody ze studny a nového přívodu z obecního vodovodu. Pravdou je, že toto bývalo celkem běžnou praxí, jenže to není bez nebezpečí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

První možností je, že by se přetlačila studniční voda do veřejného vodovodu. To je vzhledem k množství vody ve studnách při dlouhotrvajícím suchém počasí méně nepravděpodobné než opak, tedy situace, kdy voda z veřejného vodovodu plní soukromou studnu. To pak odběratele může přijít docela draho.