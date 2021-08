Pronájem bez zájmu. Vyprahlí sportovci zatím do bistra v nové hale nemohou

Sportovci vyprahlí po náročném zápase v nové sportovní hale, lidé využívající okolní sportoviště nebo třeba i kolemjdoucí, kteří si vyrazili do kolínských Borků - pro ty všechny by mělo sloužit bistro vybudované právě v nové hale. Ale ještě neslouží. Hledá se totiž někdo, kdo by ho provozoval, a zatím se to nepovedlo.

Ze slavnostního otevření nové sportovní haly v Borkách v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Město vyhlásilo záměr pronájmu bistra, ale nikdo se nepřihlásil. „Takže jsme jej vyhlásili znovu,“ řekl starosta Michael Kašpar. Zájemci mají ještě poslední možnost se hlásit, a to do pondělí 2. srpna. „Preferujeme samozřejmě nabídku z oblasti gastronomie, pohostinství, je dána otevírací doba od 8 do 22 hodin, nájemné 120 tisíc ročně,“ upřesnil starosta. Sportovní hala Borky spustila rezervační systém Přečíst článek › Nová sportovní hala se rychle plní sportovci, město by rádo bistro otevřelo co nejdříve.