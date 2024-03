/FOTO, VIDEO/ Den s Harry Potterem pořádala pro své žáky v úterý 26. března 6. základní škola v Kolíně. Již tradiční akce souvisí s březnem jakožto měsícem knihy a každoročně se zaměřuje na motivy vybrané literatury.

V jedné ze tříd děti vyplňovaly kvíz. | Video: Petr Procházka

Letos se děti oblékly do kouzelnických hábitů a čarovaly hůlkami jako známý čaroděj ze ságy J. K. Rowlingové. Projekt zaměřený na literaturu započal podle hlavní organizátorky a třídní učitelky 5.A Věry Kratochvílové asi před devíti lety. „Tento projekt realizujeme každoročně, dokonce i během pandemie jsme ho uskutečnili. Důvodem je, že literatuře a četbě by se měly děti věnovat více a měly by jí být věnována větší pozornost a čas. Snažíme se každý rok v období mezi prosincem a březnem, který je měsícem knihy, projekt uspořádat v nějaké nové formě,“ vysvětluje Kratochvílová.

Skládání puzzle s Harry Potterem na tabletech:

Zdroj: Petr Procházka

Letos se na kolínské „šestce“ poprvé zaměřili na Harryho Pottera. „Každý rok se snažíme vymyslet něco nového, vždy podle toho, který spisovatel má výročí nebo která významná literární postava je aktuální. Projekty připravujeme dlouho dopředu a dosud jsme žádný neopakovali,“ uvedla Věra Kratochvílová. Příprava letošního projektu byla náročná, škola je bohatě vyzdobená. Kromě projektového dne zaměstnanci uspořádali i výstavu věnovanou Harrymu Potterovi, která předcházela dni otevřených dveří a bude pokračovat i během zápisu do školy. „ Bylo náročné přenášet výrobky mezi třídami a plánovat, co se bude dělat a jak to bude instalováno. Projektový den trvá čtyři vyučovací hodiny a musíme promyslet jeho strukturu,“ prozradila Kratochvílová.

Základem projektového dne je četba

Základem projektového dne je četba, které by měla být věnována alespoň jedna vyučovací hodina Kromě toho mohou být součástí programu i video ukázky nebo pracovní listy. „V naší třídě například budeme vyrábět košťata a na chodbě máme připravený stánek s lektvary. Projekt není jen o pasivním čtení a vyplňování, ale také o tom, aby si děti něco vyrobily, sportovaly a získaly zážitky,“ řekla organizátorka akce Věra Kratochvílová.

Co se týká popularity Harryho Pottera mezi dnešními dětmi, tak podle Věry Kratochvílové je o něm v její třídě ponětí. „Zda jsou malé nebo velké děti stále takto nadšené, jako předchozí generace, to nevím. To zjistíte, až budete školu procházet. U generace mé dcery, které je 34 let, zájem o Harryho Pottera trvá po celá ta léta. Ale zda jsou malé děti stále zaujaté, to vám nyní říct nemohu, stejně tak nevím, jak je to s většími dětmi,“ doplnila organizátorka projektového dne na 6. základní škole v Kolíně.