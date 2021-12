V Kolíně prodává potřetí, ale jinak už vánoční stromečky prodává podle svých slov řadu let a pamatuje ještě stromky z lesa, tedy ty někdejší, které nebývaly tak souměrné a dokonalé jako dnes, kdy se přímo pro tyto účely pěstují a několik let upravují.

Že by člověku stromek do Vánoc opadal, se už dnes samozřejmě obávat nemusíme, navíc se každý den přivážejí čerstvé. „Jen u podlahového topení může být problém,“ připomíná prodejce, který sám doma už má stromek ozdobený.

PODÍVEJTE SE: Farmářské trhy na kolínském náměstí dýchají adventem

Další prodej stromků probíhá u Kauflandu, tam prodávají dokonce dva Pavlové. A také oni se shodují, že nejvíc frčí jedličky. „Spíš ty menší. Mají o ně zájem starší lidé, kteří mají třeba menší byty, kde není tolik prostoru, nebo mladí lidé s malými dětmi,“ popisují prodejci.

U Tesca je co do křestním jmen výjimka, tam prodává pan Petr, a to už šestým rokem. A i on potvrzuje zájem o jedličky. „Jestli jsem za celou dobu prodal pět smrků, pět borovic, jinak všechno jedličky,“ řekl prodejce, který i sám ohradu pro prodej stromků stavěl. A když si k němu s rodiči přijdou vybrat stromek i děti, dostanou na cestu ještě sladký bonbón.