/FOTOGALERIE/ Hladina tak vysoko, že ji tak ani pamětníci nepamatují. Velká záhada malého lomu. Tu v souvislosti s bývalým lomem u zimního stadionu v Brankovické ulici diskutují Kolíňané nejen na sociálních sítích. „Ani před lety takto vysoko nebyla, takže to asi nebude souviset jen s tím, že je teď rok, kdy víc prší,“ nechal se slyšet Stanislav Frič ze Zálabí.

Zatopený lom u zimního stadionu v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Může to znamenat nějaký problém, nebo je to naopak dobře? Na to jsme se zeptali Radka Smutného, vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství. „Vzhledem k tomu, že dle Českého hydrometeorologického ústavu jsou letošní dešťové srážky na průměrných hodnotách, může být i hladina tohoto jezírka na vyšší úrovni oproti minulým suchým létům. Proč je hladina výše než pamětníci pamatují, nedokáži vysvětlit, to je spíše otázka na hydrogeologa,“ řekl Radek Smutný.