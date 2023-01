Mezi nimi byl i Luděk Konopáč, vystudovaný politolog, který podle svých slov v mlékovickém domově bydlí zhruba rok a pobyt si chválí. Pochází z Poděbrad, nějaký čas bydlel v Nymburce a pak dlouho na severu kolem Liberce, Tanvaldu.

V prvním kole prezidentských voleb se rozhodoval podle toho, jak kandidáty poslouchal, sledoval, jaké měli zaměstnání, minulost apod., neměl tedy předem svého favorita. A volil někoho jiného, než kdo postoupil do druhého kola. O to to byla nyní těžší volba. „Nedá se ale říct, že by byla úplně těžká. Prvního kandidáta osobně neznám, ale vojnou jsme prošel. Musel jsem na vojnu, ale nesměl jsem nosit zbraň,“ popisuje. V případě druhého měl kdysi nabídku pracovat pro jeho tým, ale odmítl, nebyl ochotný respektovat podmínky práce tak, jak byly nastavené. „Takže teď to bylo čistě na mém rozhodnutí, komu dám hlas,“ podotkl.

„Za socialismu jsem kolikrát k volbám vůbec nešel. Když byly první svobodné volby, odvolil jsem a čekal v Dánsku a podle toho, jak to dopadne, jsem byl rozhodnutý, kdyby vyhráli komunisti, že se do Čech nevrátím,“ vzpomíná.

Jako někdejší voják beze zbraně také nenávidí Švandrlíkovy Černé barony jako většina pétépáků? „Byli jsme lidé, kteří si prošli vojnou, ale oproti ostatním vojákům se měli svým způsobem dobře. Dostávali jsme plat. Klasický voják dostal 90 korun na měsíc, my jako pétépáci jsme si vydělávali peníze. Takže jsme měli za co chodit do hospody, byli jsme potřeba v práci, takže jsme věděli, že musíme dostat slušně najíst, abychom tu práci odvedli. Neměli jsme tak dlouhá cvičení s válením v bahně apod. Takže na jednu stranu to nebylo zas tak strašné. Záleží na tom, jak se na to člověk chce dívat, jestli z toho chce dělat problém, který to samozřejmě byl,“ dodal Luděk Konopáč, který vysokou školu mohl dělat až ve svých 49 letech.