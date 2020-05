Například v Českém Brodě mají cyklisté na nově vybudovaném parkovišti B+R u vlakového nádraží k dispozici cykloboxy, stojany a pumpu na kola. Využít mohou i nový automat na duše, který město zajistilo v patronaci místní firmy se sortimentem pro cyklisty a automobilisty.

V Pečkách se po zimní přestávce rozjely realizace hned několika staveb, mezi nimi i něco pro milovníky cyklistiky. „Zahájili jsme rekonstrukci tří komunikací a hlavního tahu městem, dokončujeme vybudování P+R vedle nádraží. Parkování je značnou komplikací všech měst, proto máme radost z nově vzniklých 77 parkovacích míst pro auta a 32 stání pro cyklisty,“ uvedla místostarostka Iveta Minaříková.

Poříčany se zase pustily do obnovy cesty na pravém břehu Šembery směrem ke Třem kanálům. Dojde k urovnání cesty, stržení drnů a doplnění a zhutnění drceného kameniva. Po dobu prací je cesta uzavřená, ale po dokončení poskytne možnost pro procházky či projížďky v opravdu krásném přírodním prostředí.

V Břežanech II dokončují poslední práce na cyklostezce. Stavebně by měla být hotová během pár dní, následovat bude kolaudační řízení, což by mělo proběhnout do konce měsíce. Bude se jednat o cyklostezku a chodník. Cyklostezka bude asfaltová, chodník ze zámkové dlažby. Tam by tedy cyklisté měli sesednout z kola, na což bude upozorňovat i značka, aby nedocházelo ke kolizím cyklistů a chodců.

Nezahálí ani například v Červených Pečkách. „Zahájili jsme práce na avizované stezce pro pěší a cyklisty z Červených Peček na Malou Vysokou,“ informoval starosta Lubomír Jirků. Firma dokončila první etapu, tj. chodníky a napojení stezky na stávající komunikaci. „Po sklizni zaseté pšenice na přilehlém poli bude během letních měsíců postavena i druhá, podstatnější část cyklostezky společně s jejím osvětlením,“ dodal starosta.

Stezku budou moci využívat i cyklisté, kteří jezdí na trase mezi Kolínem a Kutnou Horou. O tomto cyklospojení se hovoří už roky, realizace ale není tak jednoduchá. Kolín v rámci rekonstrukce Havlíčkovy ulice plánuje protažení cyklostezky z města směrem na výjezd na Kutnou Horu. Rád by na akci získal evropské dotace. Dlouhodobě už postupně oslovuje majitelů pozemků, přes které má plánovaná cyklostezka vést.

Ploch, které nejsou ve vlastnictví města, je téměř sto. Patří fyzickým osobám, z nich některé žijí dlouhodobě v zahraničí, a to i exotickém zahraničí, ale také třeba církvi nebo státním organizacím. Ale daří se a už přibližně tři čtvrtiny pozemků jsou pro budoucí cyklostezku dohodnuté.

Vhodně po ruce budou mít cyklisté cyklověž u nádraží. Její návštěvnost se letos až do začátku koronavirové doby rozjížděla velmi dobře. „Ještě do 12. března ukazovaly statistiky předběžné číslo za březen 830. Po vyhlášení koronavirového stavu přestali lidé jezdit veřejnou dopravou a návštěvnost cyklověže spadla na třetinu,“ popsal Rudolf Bernart, jednatel společnosti Systematica, která cyklověže staví. V lednu kolínskou cyklověž využilo přes tisíc cyklistů, v únoru uschovala přes 620 kol, v březnu necelých 500 a v dubnu cca 360. Květnová čísla už ale zase naznačují nárůst zájmu o cyklistiku.