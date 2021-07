„Do tohoto programu byla již jmenovitě zařazena dostavba Základní školy Žitomířská včetně nové sportovní haly a také nová základní škola v Doubravčicích. Jde o společný projekt Dobrovolného svazku obcí Český Brod a Doubravčice, díky kterému máme možnost získat ze schváleného programu až 90 procent uznatelných nákladů v celkové výši přes 600 milionů korun,“ uvedl starosta Českého Brodu Jakub Nekolný.

Letošní rok by se měly dokončit potřebné projekty včetně nutných povolení, začátkem příštího roku by pak mohlo následovat výběrové řízení na zhotovitele českobrodské části a v druhé polovině příštího roku by měla být stavba zahájena. Dokončení je plánované na přelom let 2023 a 2024. V plánu je i venkovní hřiště. Vznikne na střeše sportovní haly.