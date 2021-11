Přišla se nechat očkovat, aby za chvíli nemusela mít testy i do supermarketu

Mezitím přijíždí taxík, vystupuje starší žena o dvou holích, pomáhá jí mladík, který patrně nebude jejím vnukem, protože mu říká „Děkuji vám pane.“ Sestřička v té chvíli vysvětluje muži středních let, že na první dávku si musí vyplnit dotazník, na druhou už to třeba není.

Lidé ve frontě si mezi sebou povídají, že přijít v sedm hodin už je dlouho (očkuje se od půl osmé). Rozestupy mezi sebou nemají prakticky žádné.

Přichází mladá žena, jde na první dávku. „Byla jsem těhotná, takže jsem nemohla. Nejsem úplně odpůrce očkování. Myslím, že bychom si s onemocněním v našem věku poradili, ale jdu se nechat očkovat, abych za chvíli nemusela mít testy i do Tesca,“ říká.

Mladého muže ve frontě kousek před ní přivedl do očkovacího centra podobný důvod. „Vždyť si ani na pivo nemůžu dojít. Teď jsem byl v Praze a všude to chtějí. V zaměstnání to po nás zatím nevyžadují, ale to může přijít. Je to tak dobrovolné, že všichni musíme povinně,“ dodává.

Další mladý muž říká: „Pokud přispěji k tomu, že se situace zlepší… Možná i kvůli tomu sem jdu, ale myslím si, že to vliv mít moc nebude.“ Podle svých slov má dvě děti, tak aby s nimi mohl kamkoli chodit. „Děti očkovat nenechám, zatím jsou malinké, tři a šest let,“ doplňuje.

V pravé poledne stál na chodbě očkovacího místa jeden člověk.