Domy i skříně praskají pod nátlakem oblečení, knih i přebytečného nábytku. Swap je ideální příležitostí, jak se těchto věcí zbavit a pořídit si zároveň něco nového, potřebného, a to zadarmo! „Každý zájemce může libovolně přinést cokoliv ze svého domova, co už nepotřebuje. Od knih, textilu, obuvi až po rostliny, vítáno je vskutku cokoliv nepotřebné,“ uvedla Eva Vildmanová, jedna z pořadatelek.

Pod pojmem swap se skrývá mnohem více. Účely jsou charitativní i ekologické. „Celkově jde i o šetření našich zdrojů, šetrný přístup , přírodě, recyklace i o setkávání se s různými lidmi. Podmínkou je výměna kus za kus, ale nebereme to striktně. Když se ke swapu přidá nějaký kolemjdoucí, budeme to v tomto případě řešit finančně – věci odkoupí a peníze pak poputují do psího útulku v Kolíně,“ popsala rozsah swapové akce Eva Vildmanová. Vedle toho budou nevyměněné věci darovány Farní charitě v Kolíně.

Myšlenka swap srazu vznikla z touhy vyměňovat si domácí produkty. „Zajímala jsem se, jestli taková skupina na výměnu existuje. Vytvořila jsem si vlastní a pak jsem zjistila, že jedna stejnojmenná skupina už v Kolíně funguje. A tak jsem se seznámila s Anet. Letos to bude první kolínský ročník. Průkopnicemi swapu v České republice jsou jinak Lucie Poubová a Kristýna Holubová,“ poznamenala Eva Vildmanová.