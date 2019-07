V pondělí 1. července vzaly paní učitelky malé účastníky do slunné Itálie. "První samozřejmě proběhla nezbytná pasová kontrola, po které jsme odletěli na italskou pláž, ve kterou se proměnila písečná jáma v lese,“ popsala nápaditý program příměstského tábora Kristýna Tvrdá, průvodkyně dětí ze Školky v lese.

V úterý se děti vydaly do blízkého sousedství. "Navštívili jsme sousední Rakousko, dopolední svačinku jsme strávili debatováním o Rakousku a tom, co o něm víme. Úterní výprava nás zavedla do rakouských hor, konkrétně na skřítčí palouk. Tam jsme běhali po horách, stavěli domečky a malovali,“ uvedla Tvrdá.

Báječná zábava pokračovala středeční návštěvou dalekého Mexika. Nechybělo sombrero, mexická hudba, džungle a tortilly. "Po svačině a kontrole pasů jsme vyrazili na velký průzkum do džungle, objevili jsme nové cesty i místa. Cesta džunglí byla pro všechny zábavná a dobrodružná, a proto jsme si po obědě dopřáli zasloužený odpočinek,“ doplnila průvodkyně dětí.

Poslední táborový den vyrazily děti napříč Asií do země vycházejícího slunce – Japonska. Nejdříve se každý z malých výletníků seznámil s Japonskem a bojovými sporty, po kterých následovala velkolepá zábava. „Nakonec měli všichni možnost vyzkoušet si judistické kimono. Míša všechny cestovatele podarovala hůlkami se jmény dětí napsaných v japonštině. Poté následovala poslední pasová kontrola,“ vylíčila závěr cestovatelského týdne Kristýna Tvrdá.