Chystáte se otevírat po rekonstrukci gynekologicko-porodnické oddělení. Modernizace v takových případech bývají ke zvýšení komfortu pacientů. Co to znamená v případě tohoto oddělení?

Poslední modernizace porodnice se odehrála před zhruba 27 lety. Náš obor se neustále vyvíjí, tato rekonstrukce reflektuje skutečně nejmodernější trendy, které v porodnictví jsou. Jsme perinatologické intermediární centrum, poskytujeme péči ženám s předčasným porodem od 31. týdne těhotenství. Je tu návaznost na pediatrii a neonatologickou jednotku intenzivní péče – plníme všechny atributy velmi moderní porodnice.

Co to znamená pro pacientky?

Nabídne jim to jednak vyšší komfort a především soukromí. Tak, jak porodnice byla zařízená dříve, úplně nepočítala s tím, že s každou rodičkou přijde její partner, nebo jiný doprovod. Teď už to možné bude a počítá se s tím.

Zmínil jste nejmodernější trendy v oboru. Jak to vypadá i z hlediska techniky?

Technika se neustále vyvíjí. Naším cílem je, aby žena nerodila úplně v nemocničním prostředí, které ji může stresovat. Zároveň tam ale přístroje musejí být rychle k dispozici. Věřím, že se to podařilo skloubit tak, že to je příjemné prostředí, ve kterém je ale současně vše, co moderní medicína vyžaduje. To bylo i dosud – nyní tu je ale ta výhoda, že rodička se od začátku do konce porodu nikam nestěhuje.

Jak to vypadá prakticky?

Je v porodním pokoji, kde má větší soukromí, nově tam máme hydromasážní vany. To může rodičkám hodně pomoci. Nejde úplně o porod do vody, ale v průběhu porodu lze využít teplou lázeň, to je velmi vhodné.

Část žen v současné době upřednostňuje alternativní metody porodu, včetně porodu v domácím prostředí. Jak vidíte tuto problematiku? Vidíte jen nevýhody, nebo i nějakou výhodu?

Psychický stav ženy je určitě důležitou součástí porodního děje. Je známou věcí, že stres neprospívá příznivému průběhu porodu, trendem je stres co nejvíce z děje odstranit. K tomu přispívá prostředí a soukromí, dát ženě možnost, aby si sama rozhodla, co je jí v tu chvíli příjemné. My jsme od toho, abychom jí poradili, co by jí mohlo pomoci a dohlédli na to, aby byl porod bezpečný.

A přitom se říká, jak je porod přirozený děj…

To je jistě pravdivé, ale je to dynamický proces, který se může každou chvíli zvrtnout v nějakou komplikaci. Naším cílem, je, když už komplikace nastane, abychom ji dokázali rychle vyřešit a na konci byla zdravá žena a zdravé dítě.

Hodně se v poslední době hovoří o alternativních metodách porodu. Co na to říkáte?

Úplně nesouhlasím s tím, že by byla nějaká výhoda nemít u porodu lékaře. Rozumím tomu, proč to ty ženy tak chtějí, v minulosti lékaři do porodu mnohdy zasahovali v době, kdy to úplně nutné nebylo. Obor se ale vyvíjí, nikdo by neměl zasahovat do dobře běžícího porodu. Nemám ale rád slovo alternativní.

Co tím myslíte?

Porod je buď vedený dobře, nebo špatně. A rozumím tomu, že ženy chtějí, aby byl veden dobře, aby se do něj zasahovalo jen ve chvíli, kdy to je skutečně potřeba.

V čem byste řekl, že se péče o novorozence v poporodní péči nejvíce změnila za posledních deset, dvacet let? Ať už z hlediska medicínských znalostí, tak i moderních technologií.

Stačí se podívat na výsledky perinatální péče. V současné době je Česká republika na evropské i světové špičce. Do značné míry to je způsobenou tou moderní péčí o narozená miminka a hlavně o ta předčasně narozená miminka. Samozřejmě se mění i jiné věci, které souvisejí s kontaktem s maminkou. Daleko více se dnes klade důraz na to, aby byl první kontakt ženy s dítětem zachovaný. Před 30 lety se vše dělo za velmi sterilních podmínek, děti byly většinu času na novorozeneckém oddělení. Teď je maminky dostávají hned po porodu do péče, daleko více se podporuje kojení.

Objevují se u nově narozených dětí nemoci nebo vady, které se dříve tolik neobjevovaly? Je v tomto ohledu dnešní doba něčím specifická?

Spíše to je naopak. Prenatální diagnostika způsobí, že na mnoho vrozených vad se přijde ještě v době těhotenství.

Vyžadují dnes rodičky jinou formu péče, než tomu bylo dříve?

Samozřejmě, že se obor vyvíjí i v tomto ohledu. V padesátých letech porodnice vznikaly především proto, že ženy i novorozenci při porodech umírali. To se podařilo péčí eliminovat do té míry, že si lidé vůbec neuvědomují, že porod je nebezpečný proces. Všichni berou jako samozřejmost, že odchází zdravá matka se zdravým dítětem. A teď kvůli tomu kladou větší důraz na vlastní pohodlí, na samotný zážitek z porodu. To nekritizuji, to je v pořádku. Ale někdy mám pocit, že si neuvědomují, že může dojít ke komplikacím, které je mohou ohrozit.

Setkáváte se někdy s takovými požadavky rodiček, které byste označil za bizarní?

Jednou za čas třeba někdo přijde se zvláštními požadavky. Ale většina žen má normální požadavky, velmi dobře s nimi vycházíme a snažíme se jim vyjít vstříc v jejich přáních, která mají.

Často se hovoří o tom, že se navyšuje věk prvorodiček. Je to stále pravda? Jaké jsou v tomto ohledu komplikace, rizika?

Stále to platí, bohužel ano. Postmoderní společnost, ve které žijeme, dává daleko větší důraz na emancipaci, ženy více řeší svoji kariéru. U žen, které jsou starší, se daleko více objevují choroby, které jsme dříve u mladších žen neviděli: gestační cukrovka, hypertenze, ve vyšším věku je spousta dalších těhotenských patologií. U rodiček nás i trápí častější obezita.

Jaké jsou další oblasti, ve kterých vaše oddělení pomáhá ženám?

Porodnictví je pouze jedna část našeho oddělení, které se věnujeme. Kromě toho, že jsme jedním ze specializovaných intermediálních perinatologických center pro předčasné porody od 31. týdne těhotenství, tu máme velmi slušné oddělení prenatální diagnostiky. Děláme ultrazvuky, těhotenské screeningy, máme na velmi dobré úrovni centrum onkologické prevence. Léčíme ženy s endometriózou. Specializujeme se na minimálně invazivní operativu, většinu operací provádíme laparoskopicky.

Je něco, co považujete za specialitu?

Vyzdvihl bych, že jsme akreditované centrum pro léčbu močové inkontinence a poruch statiky pánevního dna. Jako jedno z mála pracovišť v republice provádíme celé spektrum výkonů na inkontinenci a sestup dělohy a poševních stěn . Jsem hrdý , že na tomto poli patříme mezi nejlepší pracoviště v republice.

V poslední době se hovoří o tom, jak chybí lékaři. Jak jste na tom na vašem oddělení?

Naštěstí dobře. Aktivně se věnujeme vzdělávání mladých lékařů a i na to bylo při rekonstrukci oddělení pamatováno. Součástí nového vybavení je třeba i laparoskopický trenažer, na kterém se mohou lékaři učit . Naše operační sály jsou propojeny přenosem obrazu a zvuku se vzdělávacím centrem nemocnice tak, že můžeme pořádat operační workshopy nejen pro naše lékaře, ale i pro kolegy z jiných nemocnic. Velmi si vážím toho, že nové, pěkné prostory poskytnou našim pacientkám větší komfort a nám vytvoří podmínky pro další medicínský rozvoj. Dobrou porodnici ale tvoří především lidé, kteří v ní pracují. Věřím, že v Kolíně máme nyní oboje a rodičky i ostatní pacientky se u nás budou cítit dobře a budou spokojené.