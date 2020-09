Jednou z největších akcí v regionu bývají brigády pod hlavičkou Ukliďme Pošembeří. Na webových stránkách akce zatím visí informace o přesunutí na neurčito, jak ale v úterý 8. září potvrdila koordinátorka Hana Vrbovcová, pořadatelé už mají nový termín. „Začínáme 19. září a úklidy potrvají do 21. listopadu,“ upřesnila Vrbovcová.

Ukliďme Pošembeří standardně zastřešuje akce v téměř 40 obcích. „Koronavir má samozřejmě vliv, masivní účast škol patrně nebude, mají svých starostí dost. Co se týče dalších dobrovolníků, záleží na vývoji situace v republice. Na účasti se to patrně projeví. Navíc na jaře se uklízí jinak než teď, kdy je vše zarostlé vegetací a lidé prostě nemají nepořádek tolik na očích. V běžných časech je Ukliďme Pošembeří masivní akce, teď je všechno jiné. Na druhou stranu lidé jsou rádi, že se mohou potkat alespoň v menším měřítku. Takže co z kombinace všech vlivů vznikne, je opravdu otázka,“ shrnula koordinátorka.

Vloni se do akce zapojilo 2838 dobrovolníků (2127 dětí a 711 dospělých), uklidilo se 253 pneumatik, 156 pytlů plastu, skla a papíru a 65 tun směsného odpadu. Tolik toho asi nyní nebude, ale jak Hana Vrbovcová dodala, co se neuklidí teď, zvládne se snad při jarním úklidu.

I přes všechny starosti se do akce některé školy zapojují, například Základní škola Sendražice Kolín. Žáci 1. až 5. ročníku vyrazí na úklid okolí 18. září, zapojí se přibližně sto dětí. „Každá třída dostane ochranné pomůcky, pytle a také určitý úsek, takže se žáci jednotlivých tříd nebudou mezi sebou promíchávat,“ uvedla učitelka Helena Adámková. Úklid plánuje i např. Základní škola Lipanská Kolín, a to na středu 23. září.

Datum 19. září zvolil pro dobrovolnický úklid například Miškovický spolek nebo třeba Fortuna Býchory. „Lidé se sami moc nehlásí, spíš rozneseme letáky po celé vesnici. Nejvíc pomáhá dětský domov, odkud bývá hodně pomocníků. Účast dnes těžko odhadnout. Ti, kteří chodí vždycky, snad přijdou,“ popsala organizátorka býchorského úklidu Kateřina Sojková.

Jak se letos k akci připravované na sobotu 19. září postaví Kolíňáci? Jak ukazují zkušenosti z předchozích let a potvrdila i Kateřina Klérová z odboru správy městského majetku, v Kolíně nebývá účast na Ukliďme Česko hojná. „Jednou přišlo jen devět lidí,“ zavzpomínala Kateřina Klérová s tím, že aktuálně nemá přihlášenou žádnou větší skupinu.

„Takže velkou účast nepředpokládám. Paradoxně ale musím říct, že i když někdy přišlo málo dobrovolníků, dokázali nasbírat neuvěřitelné množství odpadu, třeba tři tuny,“ podotkla a připomněla také, že leckdo se v ten den či víkend do úklidu pustí, jen pak nechává pytle kdekoli po Kolíně. Sběrná místa pro úklidovou akci budou v ulicích Jateční, Mnichovická, Sadová, Na Svobodném a Školní.