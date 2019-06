Kolín - Do ulic Kolína vyráží nová technika na úklid. „Pořídil se druhý vysavač Gluton pro oblast nádraží. První Gluton objíždí centrum, vysává hlavně nedopalky a drobný odpad, který pracovníci na ruční úklid nejsou schopní zcela neposbírat,“ uvedla jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍKéMartina Křečková

Do vozového parku AVE přibyl také nový chodníkový zameták a během července by měl dorazit ještě velký silniční zameták. Bude to již speciálně upravený vůz, který už se na podzim nebude přestavovat na zimní údržbu.