„Nechali jsme zpracovat katalogizaci, projektanti připravili technické parametry, takže se to soutěží jako katalogizovaný výrobek. Oslovili jsme více firem, uvidíme, jak si s tím poradí,“ komentoval místostarosta Michael Kašpar.

Přístřešky se budou instalovat u Zálabské lékárny, Na Výfuku, v Masarykově ulici u školy, Na Louži, v Kutnohorské ulici u služebny policie a naproti gymnáziu.

Přístřešek svým ztvárněním zapadne i do plánované nové podoby prostoru před gymnáziem směrem do Žižkova ulice. Projekt je hotový, obsahuje i úpravy chodníků a zeleně, rekonstrukci oplocení gymnázia a vnitřních prostor gymnázia, ale zatím na něj v rozpočtu města nejsou peníze. Akce by totiž měla stát 11 až 12 milionů korun.