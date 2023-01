Masáž srdce pokračovala i při leteckém převozu, nejdůležitější část celého příběhu, o kterém již Kolínský deník informoval, však proběhla hned v jeho počátku. Ženě totiž život zachránila skupina zaměstnanců finančního úřadu, kteří neváhali a poskytli okamžitou první pomoc. Postupovali naprosto příkladně, když rozpoznali problém, zavolali na linku 155 a a následně podle instrukcí dispečera zahájili srdeční masáž i dýchání z úst do úst. Resuscitaci po nich poté převzali první záchranáři a následně posádka vrtulníku.

Ženě se zastavilo srdce. Na Karlově náměstí v Kolíně přistál vrtulník záchranářů

„Pacientku se po opakovaných výbojích podařilo stabilizovat. Celý řetězec přežití však začal u pěti amatérských zachránců. Krátce jsem se s nimi setkal a bylo to velmi emotivní. Vyslechl jsem si celou událost z jejich pohledu,“ uvedl primář kolínské záchranné služby Robert Kučera.

„A vysoce oceňuji nejen to, že kvalitně prováděli masáž srdce, ale i nasazení dýchání z úst do úst. Což je u ne-zdravotníků nepovinné, ale jistě to zvyšuje šance na úspěch,“ dodal.