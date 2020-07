Českobrodská knihovna se zapojila do projektu Škola naruby, jehož cílem je podpora společného čtení v rodinách a také soustavná výchova dětí ke čtenářství. Slůvkem naruby se projekt označuje proto, že těmi, kdo dávají známky ze čtení, jsou děti.

Známkují své rodiče, prarodiče, tety a strýčky, číst zkrátka může kdokoli z rodiny. Do speciálních žákovských knížek, tzv. čtenářských deníčků pro děti a rodiče, se průběžně zaznamenávají nejen známky za výkony dospělých, ale i to, co si rodiny společně četly a jak dlouho. Děti mohou k výkonu čtoucího napsat pochvalu nebo třeba k dané knížce namalovat obrázek.