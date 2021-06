Během letošního prvního půl roku se pracovalo na úpravě dispozičního řešení, nových rozvodech vody, tepla i elektroinstalace. Vyměnila se okna, nyní se pracuje na vnitřních omítkách, střeše a buduje se také bezbariérový přístup. Na podzim by stavba měla být hotová.

Nové centrum pomůže navýšit kapacitu poradny, z náměstí se tam přestěhuje pedagogicko-psychologická poradna. Bude tam také multifunkční tréninkové pracoviště a specializované učebny pro Základní a Praktickou školu Český Brod. To vše by mělo přispět ke snazšímu přechodu žáků do škol hlavního vzdělávacím proudu a k samostatnému způsobu života. Současně vzniknou i dva tréninkové byty pro handicapované.

Celkové náklady na přestavbu budovy se budou pohybovat přes 30 milionů korun, z ministerstva pro místní rozvoj město získalo dotaci přes 27 milionů korun.