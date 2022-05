„Jednou z nich je dokonce město – Kouřim a péče v Zásmukách je v současné době ohrožena. Kolín jako takový je pravděpodobně částečně saturován dojížděním do Prahy,“ dodává.

Byt i peníze na vybavení ordinace. Obce častokrát marně shánějí zubaře

Obavy z ohrožení stomatologické péče v Zásmukách se bohužel nyní potvrdily.

„V prosinci budeme končit,“ uvedla sestřička v ordinaci lékařky Radomíry Kubelkové. „Paní doktorka už je tři roky v důchodu. Promítá se únava. Už nyní máme zkrácenou pracovní dobu na polovinu, objednací doby jsou čtyři až pět měsíců,“ dodala.

Žádné velké benefity

Město tedy bude intenzivně hledat nového zubaře. „Víme, jak je to v současné době složité. Nemůžeme nabídnout velké benefity, nemáme k dispozici například byt. Jediná možnost je, že vybavíme ordinaci. Tímto směrem asi půjdeme, nechceme přijít o zubní ordinaci,“ říká starostka Marta Vaňková.

„Kam bych posílala osmdesátileté lidi? Do Prahy? A víme, jaké jsou ceny u zubařů. Budu se maximálně snažit sehnat zubaře k nám. Budeme na to mít půl roku,“ doplňuje starostka s tím, že město určitě nabídne i velmi solidní podmínky třeba co se týče nájmu, v současné ordinaci se nezvedal dvacet let.

Zanedbaná síť poskytovatelů

Pokud jde o situaci na Kolínsku, Richard Klail připomíná také zásah do populace, jakým bylo vybudování automobilky. „Ten byl podchycen co do zubní péče se zpožděním, nedostatečně,“ říká. Navíc se do situace promítla i dlouhodobá nemoc lékařky, která funguje jako víceméně závodní.

„Na druhou stranu je Kolín relativně bohaté město, takže se tam uživí i ordinace bez smluv s pojišťovnami, kde si pacienti všechno hradí sami. Výhodou jsou také dva chirurgové, kteří na okrese pracují a poskytují péči pacientům doporučeným jinými kolegy,“ dodává.

Zubařů je v Česku víc než dost, i když se to nezdá, říká Roman Šmucler

Česká republika obecně a Středočeský kraj zvlášť podle jeho slov doplácí na zanedbanou síť poskytovatelů péče. V Praze je trojnásobný počet praktických zubních lékařů na obyvatele než u nás.

„Také, pokud zavítáte na stránky ČSK a vyhledáte si lékaře s volnou kapacitou, naprostá většina jich je v Praze, naším směrem od Prahy jen Kostelec nad Černými lesy a právě nesmluvní pracoviště v Kolíně,“ popisuje.

Nízká sociální prostupnost

Dávat zubním lékařům umístěnky podle slov Klaila asi není politicky průchodné, ale samosprávy se mohou snažit přesvědčit mladé lékaře, že právě u nich se vyplatí usadit. Třeba v Bečvárech se to před lety povedlo.

„Na situaci s dostupností zubní péče se promítají obecné problémy České republiky. Například nízká sociální prostupnost se zrcadlí i v postoji k zubní péči. Někteří pacienti nemají problém najít si jiného lékaře, sotva se na ně ten jejich špatně podívá, jiní řeší jen bolestivé problémy po pohotovostech, a to především v době, kdy se to hodí právě jim,“ říká předseda OSK.

Podle jeho vyjádření je na Kolínsku momentálně nejdramatičtější absence ortodontisty v okresním městě, v celém okrese je jen ortodontistka v Českém Brodě, která ale nemůže přibírat další pacienty, takže lidé s potřebou ortodontické léčby se přelévají do okolních okresů, kde se tím pádem situace nezlepšuje.