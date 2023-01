Přelom roku přinesl kolínskému psímu útulku Alíkov radosti i velké strasti. Milými okamžiky byla vánoční nadílka. „Mysleli jsme, že v tíživé situaci na nás lidé budou myslet méně. Ne že by tak chtěli, ale že to zkrátka pro mnohé nebude v jejich finančních možnostech. Ale nestalo se. S velkou úctou děkujeme,“ předeslala vedoucí útulku Alice Vlková.

Pro Alíkov probíhaly sbírky ve školách, lidé nosili do útulku krmení, hračky, potřeby pro zvířata, se svými dary se připojily i zverimexy.

Dosud bezejmenný prostor by měl nést název nádvoří Jaroslava Fragnera

Hezké chvíle ale zhatil Silvestr. Už druhý rok lidé odpalovali rachejtle přímo u altánu u útulku. „Takového jednání naprosto popírá lidskou slušnost a selský rozum! Vloni jsme si říkali, že to byla náhoda, že si to prostě někdo neuvědomil a už se to nebude opakovat. Vše ale bylo jinak,“ hněvá se vedoucí útulku spolu se všemi zaměstnanci. Celou záležitost hodlá řešit s vedením města. Přeje si, aby byl v těchto místech zákaz používání zábavní pyrotechniky.

Na Silvestra našli nemocnou labradorku

Víc pejsků v souvislosti s vánočními svátky podle vedoucí v útulku není. Možná jeden z chlupáčů byl nepovedeným vánočním dárkem, ale těžko prý usuzovat s jistotou. Na Silvestra se v Benešově ulici našla přibližně desetiletá nečipovaná labradorka. Možná se ztratila vyděšená z bouchajících petard, možná ji někdo vyhodil. Je však velice nemocná, má nádory na mléčné liště, v útulku léčí také zánět zvukovodu. „Veterinární inspekce by to zhodnotila jako týrání,“ poznamenala Alice Vlková s tím, že onemocnění jsou evidentně zanedbaná. Kdyby řešila od začátku, mohlo vše vypadat jinak.

Pečují o tři desítky pejsků

Aktuálně je v útulku 29 psů včetně štěňátek. Kapacita je tedy nejen naplněna, ale i překonána. Na mrazy, které meteorologové avizují, jsou v Alíkově připravení. Velcí psi mají zateplené boudy a samozřejmě mohou být ve vnitřních prostorách. Malí pejsci jsou v mrazech uvnitř v teple kromě venčení stále.

Kam dřív skočit nevědí také v Radimi (a depozitech po širokém okolí), kde se spolek FeliSter snaží o záchranou a péčí o opuštěné, týrané a bezprizorní kočky. „Konec roku byl hodně náročný, bylo mnoho zraněných zvířat a nemocných zvířat,“ sdělila zakladatelka spolku Martina Burešová.

Co by lidé rádi viděli na bývalé deponii na okraji Českého Brodu? Hlavně přírodu

Radost jí v této chvíli dělá to, že před Vánoci našlo hodně kočiček nový domov. S hmotnou pomocí hodných lidí, fyzickou pomocí v útulku, konáním aukcí a především s příspěvky dárců se spolku za loňský rok podařilo pomoci více než stovce koček, kocourů a hlavně koťat, která by bez společné snahy už asi nebyla. „Velice si všech příspěvků ceníme,“ říkají ve spolku.

Bella stále nemá vyhráno

Jednou z koček, které se nyní snaží ve spolku pomoci, je malá, zraněná kočička nalezená 30. prosince v Radimi nejspíš sražená autem. „Byla už tma, když jsem se vracela z veteriny a zahlédla plazící se kočku v trávě. Vyložila jsem doma svoji Báru a hned se vrátila zpět. Našla jsem kočičku, která nemohla na zadní nohy a byla od krve. Měla ještě sílu se bránit, ale odchycení se podařilo,“ popsala smutnou situaci Burešová.

V ordinaci vzhledem k těžkému zranění zvažovali eutanazii. Rentgen potvrdil rozdrcenou pánev. Po telefonátech a zaslání rentgenových snímků na různé veteriny dvě z nich nabídly pomoc a hlavně zkušenost s podobnými případy, kdy se zvíře podařilo zachránit a začalo chodit.

Kočička dostala jméno Bella a podle Martiny Burešové je mazlivá a také velká bojovnice. Nyní je na veterinární klinice v Praze a spolek prosí o pomoc s úhradou léčby. Příspěvky lze zasílat na číslo účtu 2502007551/2010, přičemž je třeba do poznámky uvést „Bella“.