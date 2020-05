V domech přestanou vypadávat jističe a na další ročníky Kmochova Kolína už nebude potřeba naftový generátor.

Přátelé Kmocha se do léta nesejdou

Spolu s dalšími společenskými akcemi jsou v současné době přerušená i tradiční nedělní taneční odpoledne na Zámecké, které pořádá Klub přátel Františka Kmocha Kolín. Výbor klubu předpokládá, že s největší pravděpodobností se milovníci dechové hudby znovu opět sejdou až v září. Zatím jim veselou muziku posílá alespoň přes webové stránky klubu a přes facebook. Hudební produkce kapel a zpěváků, kteří měli na Zámecké na jaře vystupovat, klub využije na podzim.

Město dostane dotaci na chodník ve Zborovské ulici

Město Český Brod uspělo s žádostí o dotaci na plánovanou rekonstrukci chodníku ve Zborovské ulici. Chodník od Karmy dostane rovný povrch, jednotnou šířku, vzniknou čtyři přechody pro chodce a autobusová zastávka. Práce by měly vyjít na jsou 3,2 milionu korun, 1,8 milionu pokryje dotace. Hotovo by mělo být příští rok.

Opět se budou rozdávat roušky a dezinfekce

V sobotu 2. května se v době od 17 do 18 hodin budou opět před kulturním domem v Doubravčicích rozdávat roušky a dezinfekce do vlastních nádob. Přišly další várky, takže obec může poskytnout domácnostem větší množství než při minulém rozdávání.

Otevírají všechny sběrné dvory

Od soboty 2. května budou již otevřena všechna sběrná místa odpadů, která budou fungovat dle standardní provozní doby. Sběrné dvory v ulici Jateční, Mnichovická, Sadová, Školní v Sendražicích a Na Svobodném ve Štítarech jsou otevřeny od úterý do soboty od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, Sběrný dvůr v Zibohlavech v ulici K Louži) je otevřený v úterý a v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Na státní svátek 8. května budou sběrné dvory zavřené.