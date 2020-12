/FOTOGALERIE/ Jako historický mezník v novodobých dějinách obce vnímá regionální historik Jan Psota návrat barokního reliéfu Klatovské madony do kostela sv. Martina po dvaadvaceti letech. Veřejnosti se představí poprvé na jaře příštího roku v původní kompozici s objevenými freskami kostlivcůa hořících duší.

Detail reliéfu Klatovské madony v kostele sv. Martina v Rostoklatech. | Foto: Jan Psota

Římskokatolická církev odvezla dřevěný reliéf spolu se zbývajícím mobiliářem z kostela v roce 1998 poté, co se tam několikrát vloupali zloději. A co neukradli, to poničili. Kostel byl tehdy zchátralý a zarostlý.