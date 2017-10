Před volebními místnostmi stály někde i fronty

Kolínsko – Nečekaný zájem voličů zaznamenali ve volebních místnostech na Kolínsku. Aby lidé mohli dát hlas svým kandidátům do poslanecké sněmovny, vyrazili k volbám ještě dříve, než se volební místnosti otevřely.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Potvrdili to například členové komise ve volebním okrsku 12 v Kolíně nebo třeba v Ovčárech. „Měli jsme tu frontu,“ uvedla předsedkyně komise Kristýna Konývková. Už krátce po 16. hodině, kdy do ovčárecké volební místnosti zavítal Kolínský deník, vhazoval svůj lístek do urny přesně stý volič. Členky volební komise měly na stole pro zkrácení případné dlouhé chvíle bez voličů připravený k pročtení Kolínský deník. Čas na čtení ale příliš nebyl.

Podobně na tom byli v pátek také v Cerhenicích. „Museli jsme lidem vysvětlovat, že nemůžeme otevřít dřív než ve 14 hodin,“ popsala předsedkyně volební komise v environmentálním centru Pavlína Zvoníková.

Průběžná volební účast na Kolínsku k páteční 20. hodině

Kolín volební okresek 12: 18 %

Český Brod volební místnost na Husově náměstí: 27 %

Poříčany: 39 %

Pečky volební okrsek 4: 35 %

Cerhenice: 33 %

Ovčáry: 34 %

Klučov: 25 %

Vitice: 30 %

Cerhenice jsou jednou ze tří obcí v kraji, kde se společně s volbami do sněmovny koná také místní referendum. Občané rozhodují, zda má městys koupit sokolovnu. O volby do sněmovny i referendum je v Cerhenicích od počátku značný zájem. Zhruba 90 procent voličů, kteří přijdou k volbám do sněmovny, zamíří v Environmentálním centru v Cerhenicích a ve spolkovém domě v Cerhýnkách také do sousední místnosti, kde jsou umístěny hlasovací schránky pro referendum.

Názory se různí. „Jedná se o nás, proto jdu k referendu. Já zrovna moc o sokolovnu nestojím,“ prozradil svůj názor Miroslav Vrba. „Proč by městys neměl mít sokolovnu?“ myslí si naopak Marta Fejfarová. „Je tam sál, šipky se tam hrají, dalo by se to využít pro děti, na cvičení, na tanečky,“ smála se.

První nedočkavci stáli před otevřením volební místnosti také v Pečkách před sokolovnou. „Ty sis tu obálku podepsal?“ usmívala se mladá žena. „Připravil jsem si to už dávno, měl jsem jasno,“ odpověděl její mužský doprovod. To už se k volební místnosti blížil další volič. Mladý osmnáctiletý muž se nakonec stal prvním voličem v tomto okrsku. Přesně ve dvě hodiny do místnosti přišel také starosta města s dalšími úředníky. Ti jen zkontrolovali, zda je vše tak, jak má být, a s komisí se rozloučili. Dle informací předsedy volební komise tohoto okrsku v Pečkách vydali čtyřicet volebních průkazů. Takový zájem prý nepamatují.

Ve volební komisi v Dobřichově jsou dva muži. Společně s dámským osazenstvem komise dohlíží na to, zda mají voliči platné občanské průkazy. "Lidé od dvou hodin chodí průběžně," shodují se komisaři. Žádný problém prý zatím nenastal. Volit chodí lidé různého věku. V obci vydali pět voličských průkazů.

Do volební místnosti v Radimi se poprvé voliči dostanou také výtahem. Toho využívají hlavně senioři, kteří přišli vyjádřit svůj názor. Také v Radimi je prozatím zájem o volby poměrně velký. Z počátku chodili volit spíše senioři a lidé středního věku. To se však s přibývajícími hodinami mění. "Jdu volit, protože kdo nevolí, neměl by potom na výsledek voleb nadávat. Tak když nic jiného, alespoň si právem zanadávám," řekl nám s úsměvem jeden z mladých voličů v obci.