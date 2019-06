Původně totiž počítalo, že Správa železniční dopravní cesty a přilehlá pobočka České pošty bude využívat některá vyhrazená stání pro svá vozidla nebo pro auta zákazníků. Ovšem jedná se o místa, která si musí zájemce zaplatit. U SŽDC už je jasné, že je využívat nechce, s poštou radnice ještě jedná.

„V ulici Pod Hroby má pošta čtyři parkovací místa na dobu třiceti minut, za to městu neplatí. Za tato místa na terminálu ale poplatek vybírat chceme jako od každého jiného, kdo chce mít vyhrazené stání pro své zákazníky,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

K domluvě mezi městem a poštou by mělo dojít do konce července. „Abychom do konce letních prázdnin měli jasno, zda budeme všechny značky odstraňovat, nebo jestli nakonec poslouží pro poštu,“ dodal místostarosta.