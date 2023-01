Bude tedy zneprůjezdněný velmi úzký úsek, kam se nevejdou ani chodníky, město už na to má hotovou studii. Místo by mělo být zahrazené směrem od sokolovny, z druhé strany by to samozřejmě také byla pěší zóna, ale bez sloupků, aby mohla zajíždět dopravní obsluha. Projektantská cena na celé úpravy je přibližně 8,5 milionu korun.