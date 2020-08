/FOTOGALERIE/ Že se Praha nevejde do Kostelce? Kdepak. Černokostelečtí se mohli před deseti lety podívat na hlavní město z ptačí perspektivy. A ani nemuseli sedat do letada. V budově zámku byl totiž vystavený model Prahy, který v letech 1965 - 1977 vyrobil Rudolf Šíp.

V Kostelci nad Černými lesy se vystavoval model Prahy | Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Jeho vnučka Alena Pecháčková popisovala, co přecházelo výstavě. "Zvali jsme stále více a více lidí a nakonec to dopadlo tak, že pozvánka šla i do prezidentské kanceláře," usmála se tehdy. Prezident České republiky Václav Klaus se ale prý omluvil.