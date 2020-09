Slavnostnímu aktu předcházelo filmové představení těchto pohádek ve zcela zaplněném velkém sále Kina 99 a průvod městem po medvědích stopách. Na lavičkách rozsazené plyšové medvědy, které lidé nosili po celý týden na sběrné místo, sice náhlý liják zkropil, ale nakonec se počasí umoudřilo.

„Přišlo mi trochu zvláštní, že ty pohádky budí po čtyřiceti letech ještě takový zájem. Pomník je to zatím jediný a asi to tak zůstane, protože může být jen u Kolína, kde se medvědi podle scénáře potkali,“ tenkrát odpověděl režisér filmů Břetislav Pojar na otázku, co říká této akci. Pojar, společně s autorem tohoto na první pohled bláznivého nápadu Františkem Martínkem, nakonec strhli plachtu ze zahaleného pomníku.

Ten vytvořil kolínský výtvarník Pavel Rajdl. „Deska je odlita z umělé hmoty s imitací bronzu, jednak to vyšlo levněji a pak ji snad nikdo neukradne,“ vylíčil výtvarník.

Promítání v kině i aktu v Borkách se zúčastnil také režisér Jan Svěrák se svým synem, hrdinou jeho tehdy nejnovějšího filmu Kuky se vrací, v němž také hlavní roli hraje plyšový červený medvěd. „Je to takové medvědí poselství,“ smál se režisér, který rozdával autogramy a občas z kapsy vyndal malého hrdinu svého filmu.

„Čím víc dětí sem bude chodit, tím budou mít medvědi lesklejší čumáčky,“ pronesl do mikrofonu starosta města Jiří Buřič. Město na zbudování pomníku přispělo finanční částkou, stejně jako několik sponzorů.

„Přiznám se, že jsem podobnou účast čekal, ani jsme to moc neproháněli médii, ta se hlásila sama,“ uzavřel František Martínek, který tento nápad nosil v hlavě hodně let a společně se všemi zúčastněnými si připíjel červeným vínem Medvědí krev.

Nejen malé děti si pak zaskotačily na chytlavé písničky úvalské kapely Medvěd 009, která hrála z nákladního přívěsu, pod stromy u restaurace pak vyhrávalo kolínské seskupení Brtník.