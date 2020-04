Před 10 lety: Den Země přilákal do aleje v Borkách hlavně děti

/FOTOGALERIE/ Den Země. Pro někoho ekologická přednáška, pro jiné možnost poznat tradiční řemesla. Nebo se také povozit na koni. To byla hlavní lákadla pro účastníky setkání, ktere konalo před deseti lety v aleji v kolínských Borkách. Možná to bylo i jarní slunce, co vylákalo ohromné množství účastníků ven. Kolem žádaných atrakcí se kolikrát nedalo téměř ani projít.

Den Země v Kolíně | Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Zájemci si mohli vyzkoušet i výrobu vlastních mincí. „Musíš dát velkou ránu, jinak nebude reliéf tak dobře vidět,“ radil mistr chlapečkovi, který se pokoušel vyrazit minci se svatým Floriánem. Kluk držel kladivo trochu nejistě. Nakonec se mu ale stříbrňák podařilo vyrobit, aniž by to odnesl jeho palec. Dalším oblíbeným stanovištěm bylo střílení z luku. „Kolikrát mají lidé problémy zasáhnout terč,“ vysvětloval jeden ze zručných lučištníků. „Nebo se také stává, že se motají před terčem, když nemají. Ale to my si už ohlídáme,“ uklidňoval všechny. Před 10 lety: Diskotéky v kolínském klubu Staré Lázně neměly chybu Přečíst článek › Bylo dokonce možné pocvičit se v poznávání květin. Na jednom ze stolků bylo vyrovnáno několik květin. „Zkusíte uhodnout, která je která?“ zeptala se slečna za ním. Poznávačka květin se ukázala složitější, než to na první pohled vypadalo. Redaktor Kolínského deníku při pokusech identifikovat jednotlivé květiny zcela selhal. Dívky na stanovišti, kde si děti také mohly rostliny zasadit a odnést domů, se snažily s nesnadným úkolem poznat rozmarýn pomoci. „Dává se to třeba do polévky nebo na pizzu,“ napovídaly. Lidstvo by potřebovalo skoro čtyři planety Na Dni Země byl i velký prostor věnovaný ekologii. Bylo dokonce možné nechat si spočítat, kolik planet by lidstvo muselo mít k dispozici, pokud by se všichni chovali stejně neekologicky jako respondent. Série otázek měla odhalit, jak ekologicky člověk žije. Nakonec se ale ukázalo, že ani třídění odpadu nezachrání planetu, pokud člověk používá často automobil. „Lidstvo by potřebovalo tři celá šest planety, pokud by se všichni chovali jako vy,“ řekla vyčítavým tónem dívka zodpovědná za ekologické stanoviště. Květnová bitva na jízdárně nebude, Páni z Kolína ale v době pandemie nezahálí Přečíst článek › O kus dál bylo možné se hned poučit, jak se chovat ekologičtěji. Děti si mohly vyzkoušet, který odpad kam vytřídit. „Děti celkem obstojně vědí, jak nakládat s různými typy odpadů,“ řekla Lucie Sádlová z ekologického stanoviště. Pro malé soutěžící byla navíc přichystána hra pexeso. Domácí perníčky a ohřívaná medovina Den Země ale nebyl pouze o ekologii a tradičních řemeslech. Své příznivce tam i našly třeba domácí pochutiny nebo ohřívaná medovina. Malí cukráři také měli příležitost ozdobit si perníček podle svého. A jestli jim vlastnoručně ozdobené pečivo chutnalo? Ulepené ruce a šťastný výraz dával tušit, že cukrovinka rozhodně stála za hřích.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu