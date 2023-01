Nejčastější přání z minulých lety byly opravy chodníků, instalace nových přístřešků na autobusové zastávky, řešení parkování na sídlišti, umístění hodin na vlakovém nádraží, opakování hlášení městského rozhlasu, zrušení karet pro seniory do MHD, více zeleně, úpravy zeleně. K netradičním přáním vloni patřilo třeba zavést seznamovací večery, dříve zvané čaje o páté.

A letos? Jako vždy se našlo několik dětských přání i krásně namalovaných, třeba od Luisičky. Další z dětí si napsaly Ježíškovi o „nějaké roboty“ či oblečení pro Borise, pejska na hraní s dovětkem, že věří na Ježíška, ne Santa Klause. „Krásně si s tím vyhrál, moc hezké přání,“ komentoval místostarosta Michal Najbrt milé zpracování vzkazu.

Děti z družiny Základní školy Lipanská své přání zabalily do krásného zlatého papíru. V dopisu Ježíškovi psaly přání, aby se zvířátka v útulky měla dobře, jeden z chlapců chce být florbalistou, na hřiště by rády kolotoč, pak také velké hokejové brány, vyhrát jackpot, nového kamaráda, být závodníkem, nový stolní fotbálek a v družině vánoční mejdan.

Lidé si přáli stojany na kola, hlavně na náměstí, odpadkové koše a lavičky na Vinici, dvakrát si napsali o úplné zrušení městského ohňostroje. Další pisatel si přál „mekáč“, což se mu splní, neb bude v obchodním centru v průmyslové zóně. V létě aby si další autor vzkazu přál, aby na náměstí zahrála Vypsaná fixa, několikrát se opakovalo přání na novou vícedráhovou kuželnu.

V bedně se našlo i ručně psaných šest stránek, v nichž autor mj. vyjádřil názor, že Kolínu chybí sebevědomí, a navrhl pojmenování ulic a pamětihodností i třeba železničního mostu, lávky či plicního oddělení nemocnice, poté přejmenovat Riegerovo náměstí, Kollárovo náměstí, Družstevní dům, Kablo, kino, plynárnu, železniční stanici a další.

Zazněl podnět na odstranění zámečků ze staré i nové lávky, vybudovat zábradlí u pošty, cyklostezku podél Havlíčkovy ulice, vypínat osvětlení veřejných budov ve 23 hodin, instalovat v Borkách fotopasti na vandaly či označit stání pro sanity u domu Na Magistrále 796, protože nemají kvůli parkujícím autům kde zastavit.

Odvážnými přáními bylo zjednosměrnit starý most a ulici Politických vězňů po malý kruhák a udělat tam v jednom směru parkování, zavést ekologické trolejbusy nebo udělat vrt minerálního pramene.

Obyvatelé Jezeřanské ulice prosí o větší bezpečí. Jde o slepou ulici, do které se ale auta jezdí otáčet a jezdí rychle. Na to životem doplatila kočička jedné ze zde bydlících rodin. Chybí chodníky. Lidé se proplétají mezi auty. „Šlo by nainstalovat značku Obytná zóna? Cítili bychom se bezpečněji.“

Další žena si přála, aby její dcera v roce 2023 otěhotněla a porodila zdravé miminko.

Jeden ze vzkazů byl napsán v ukrajinštině, tam se zatím podařilo přeložit jen spasibo. Další obálka byla nadepsána adresátem národní výbor.

Tradičně se v bedně přání nalézá i pár drobných mincí v součtu cca do dvaceti korun. Letos to bylo rekordně nejméně. Jedna koruna. A jeden bonbón.