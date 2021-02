„Snažíme se získat očkovací látky, zatím je ale nemáme. Na začátku března bychom měli dostat informace od Společnosti praktických lékařů,“ uvedla lékařka Drahomíra Seifertová z Peček, na kterou se obracejí pacienti, kdy už budou moci dorazit na očkování. Zatím společně se zdravotní sestrou zapisují zájemce na papír.

„K 1. březnu je musíme zadat do systému, abychom dostali vakcíny. Potřebujeme, abychom měli seznam alespoň sta zájemců, protože balení vakcín jsou nejméně po sto dávkách,“ vysvětlila pečecká lékařka, podle které by při dodávce vakcíny byla před ordinací s méně než stovkou zájemců upřednostněna jiná ordinace s dostatečným počtem pacientů čekajících na očkování.

Systém znamená pro zdravotníky hodně administrativní práce. „Máme přes sto pacientů ve věku nad osmdesát let, spolu s mladšími seniory to znamená obvolat přibližně čtyři sta lidí,“ upřesnila Drahomíra Seifertová.

V ordinaci v Týnci nad Labem mají už nyní obavy, že kvůli nadměrnému papírování vše do prvního březnového dne nestihnou. „Hrozná byrokracie. Mysleli jsme si, že to bude probíhat podobně, jako když se očkuje proti chřipkám. V tomto případě ale musíte třikrát zadávat do systému pacienta s rodným číslem a dalšími daty,“ uvedli.

Kouřimský lékař Tomáš Přikryl může podle svých slov naopak začít očkovat hned, jakmile dorazí vakcína. Seznam zájemců mají například i v ordinaci lékaře Pavla Nedozrála na kolínské poliklinice nebo v ordinaci lékařky Magdaleny Blažkové v Českém Brodě. Zdravotníci se shodují, že jich chybí informace. „Mám je pouze z televize a rádia,“ poznamenal lékař Jan Kulhánek z Velkého Oseku.

Podobná situace je i v sousedních okresech. „Aktivoval jsem si přístup do ISIN, udělal jsem si seznam mých pacientů 80+ a očekávám, jakým dalším způsobem mě stát bude složitostí administrace od očkování odrazovat,“ uvedl lékař Martin Fanta, který působí na Kutnohorsku.

„Každopádně očkovat chci, stále doufám, že jasné pokyny a informace dostanu, a pacientům, kteří mají o očkování u mě zájem, slibuji, že je naočkuji, pokud mi to státní orgány umožní,“ dodal Fanta.

Město nabízí zajištění registrací pro lidi starší 70 let



Počínaje čtvrtkem 25. února město Český Brod spustilo zajišťování registrací na očkování proti covid-19 pro osoby starší 70 let. Senioři ve věku 70 let a starší, kteří se chtějí nechat očkovat u svého praktického lékaře v Českém Brodě, se mohou obrátit na městský úřad, konkrétně stačí oznámit svůj zájem očkovat se na telefonním čísle 730 870 953 nebo na emailu: tumova@cesbrod.cz.



Rovněž je samozřejmě možné využít očkování v očkovacích centrech, kde probíhá vakcinace již nyní. Například v Kolíně, Praze nebo v Nymburce, kde se v pondělí spustil provoz velkokapacitního centra. S registrací v těchto centrech nabízí od 1. března odbor sociálních věcí pomoc. Kontaktní osobou je také Jana Tůmová, tel. 730 870 953. K cestě do očkovacích center v Kolíně nebo v Praze mohou využít osoby starší 80 let dotovanou dopravu pro seniory.