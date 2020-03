Praktici i zubaři omezují ordinaci jen pro akutní pacienty

Zkrácené ordinační doby, co není úplně akutní, odložit na jindy. Vše, co jde, vyřizovat e-mailem nebo telefonicky. Tak to vypadá ve většině lékařských ordinací na Kolínsku. Samozřejmě s dovoláním se k lékaři to chce leckdy notnou dávku trpělivosti, telefonátů je mnoho, nejde všechno vyřídit naráz.

