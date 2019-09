Práce u polikliniky by měly být hotové do konce měsíce

/FOTOGALERIE/ Do konce září by měly být hotové stavební úpravy v okolí polikliniky ve Smetanově ulici. Objevilo se menší zdržení, které zapříčinil výběr typu dlažby. „Potkávají se tam dva typy dlažby, jiný na pojezdové ploše a jiný na pochozí. Jinak zakázka jede, nejsou tam jiné časové problémy. S firmou máme dobré zkušenosti, takže myslím, že do konce měsíce bude hotovo,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

V další etapě se bude pracovat na úpravách interiérů budovy. Na tyto práce by mohlo dojít příští nebo přespříští rok. Práce na velké přestavbě okolí polikliniky probíhají od jara, předcházela jim výměna oken. Nyní se dokončují venkovní práce, prostory lékárny budou vybaveny samozavíracími dveřmi a vznikne nové zastřešení vchodu. Prostranství před hlavním vchodem na polikliniku dostává nové schody a dlažbu. Pracuje se na parkovacích plochách, nové gabiónové stěny výrazně změní celkový ráz opěrných zdí i celého prostoru. Pro zlepšení přístupnosti polikliniky a lékárny pro osoby se sníženou pohyblivostí, ale třeba i pro maminky s kočárky vzniká nová nájezdová rampa. Ta umožní přímý přístup, takže už nebude třeba chodit ze schodů u polikliniky a hned zase do schodů do lékárny. Celé prostranství bude rovněž doplněno o venkovní inventář, lampy, místa pro odkládání kol a zároveň dojde k úpravě a obnově zeleně. Celkové náklady na úpravy okolí kolínské polikliniky jsou zhruba dva miliony korun.

Autor: Jana Martinková