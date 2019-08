/FOTOGALERIE/ Rekonstrukce střechy a celého krovu západního křídla kolínského zámku, tedy Žerotínského paláce, je na spadnutí. Město už vybralo firmu, která odborné práce provede. Ve veřejné soutěži vyhrála společnost ze Vsetína, která se i podle dodaných referencí konkrétně opravou památek zabývá. Cena prací bez daně bude činit zhruba 10,4 milionu korun.

Investice je rozdělená do dvou let, první část se udělá ještě letos, další pak příští rok. „Je to rozdělené záměrně nejen kvůli finanční náročnosti, ale i kvůli tomu, abychom mohli čerpat co nejvíce peněz z programu regenerace městských památkových rezervací od ministerstva kultury,“ vysvětlil kolínský starosta Michael Kašpar.