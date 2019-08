Ulice K. H. Borovského je na křižovatce s Třídou Jana Švermy po dobu rekonstrukce uzavřená. Dopravu řídí semafory podobně jako tomu bylo v předchozí etapě při rekonstrukci pravého jízdního pruhu. Pro parkování lze i nadále využívat dočasně zřízená parkovací místa u lékárny a u Tesca. Práce na této etapě by měly trvat do 11. září.

Akce, kterou provádí Středočeský kraj, sice začala o něco déle, než byl původně plánovaný začátek prací, nyní ale postupuje pěkně. Kladně se vyjadřuje radnice i obyvatelé.

„Koukám na to jako vrána každý den, jak rekonstrukce postupuje rychle a jak i brzo ráno jsou chlapi na místě a makají, do toho se pořád mění zátarasy, aby doprava byla co nejplynulejší, a nakonec se to celé jeví jako dobrý nápad zejména díky větší rozloze chodníku, parkovacích míst,“ komentoval například jeden z obyvatel.

Jak uvedla starostka Alena Švejnohová, rekonstrukce Třídy Jana Švermy probíhá dle plánu a spolupráce s krajskou správou a údržbou silnic i stavební firmou funguje. „Jsem vděčná občanům města, že jsou při stavbě trpěliví. Zatáčka u nádraží a prostranství před poštou jsou již nyní pro občany důkazem toho, že rekonstrukce bude pro město posunem k lepšímu,“ dodala.