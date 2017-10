Pozor na opravy silnic a uzavírky

Kolínsko - Co se děje na silnicích Kolínska?

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Silnici opravují, je uzavřená

Na dlouhodobou uzavírku si musí zvyknout řidiči směřující na Štolmíř či Černíky z Českého Brodu. Důvodem uzavření silnice je oprava povrchu komunikace, která potrvá až do poloviny prosince tohoto roku. Ze směru od Mochova do Českého Brodu vede objízdná trasa přes Vykáň a Kounice. Z opačného směru je třeba projet ve městě ulicemi Palackého, Havlíčkova, Jungmannova a Jana Kouly a poté po silnici druhé třídy pokračovat až do Kounic. Odtud se vydat na Vykáň a pokračovat směrem na Mochov. Délka objízdné trasy je 8 kilometrů.



Škvoreckou ulici čeká komplikace

Od dnešního dne bude Škvorecká ulice v Úvalech zjednosměrněná. Důvodem je frézování vozovky a pokládání nového povrchu. Jde o poslední nedokončený úsek mezi ulici Škvorecká a Českobrodská. Vždy bude uzavřená a zjednosměrněná jedna část komunikace směrem od světelné křižovatky. Výjezd bude dále vedený ulicí Škvorecká kolem rybníku Fabrák dále do ulice Dobročovická. Práce budou rozdělené na dvě etapy. A to první etapa potrvá od dnešního dne do pátku a druhá etapa pak od soboty do posledního říjnového dne.