Povedeně rekonstruovanou budovu školy konečně slavnostně otevřeli

/FOTOGALERIE/ O rekonstrukci budovy bývalého kolínského gymnázia a již mnoho let Obchodní akademie se uvažovalo dlouhou dobu, první náznaky realizace přišly okolo let 2007 a 2008. „Později to ale bylo smeteno ze stolu, až okolo roku 2016 se připravil projekt financovaný krajem, z různých důvodů se ale realizace pozdržela a až na jaře roku 2020 vybral Středočeský kraj dodavatele,“ řekl při slavnostním aktu předání rekonstruované školy její ředitel Dušan Zahrádka.

Ze slavnostního otevření zrekonstruované budovy Obchodní akademie Kolín. | Foto: Zdeněk Hejduk

Ten zároveň připomenul, že nešlo jen o pouhé zateplení budovy s novou fasádou, ale i o vybudování vnitřní rekuperace. „Nerad to říkám, ale nám pomohl covid, protože vinou vládních opatření ve škole nebyli jak studenti, tak pedagogové, takže firma mohla nerušeně pracovat," dodal Zahrádka, který přiznal, že ke škole má osobní vztah. „Zatímco svým dětem jsem poskytl tři maminky, tak škole jsem věrný celý život, což je umožněno i díky našemu výbornému kolektivu," rozesmál přítomné v závěru své řeči. „Už když jsem viděl první fotky z realizace, měl jsem radost z citlivé opravy, protože pak je z takové stavby cítit radost na rozdíl od někdy jiných strašidelných provedení. Chtěl bych poděkovat jak stavební firmě, tak panu řediteli, protože na rozdíl od zahraničí, u nás ředitelé škol mají nejen onu funkci pedagogickou, ale plní i roli stavbyvedoucích a hlídačů faktur, což pan ředitel zvládl," shrnul Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu. „Mám z výsledku velkou radost, ve městě probíhá v průběhu let mnoho investic, které se setkávají s různým přijetím u veřejnosti, tady jsme zaznamenali hodnocení jednoznačně kladné. Na výsledku se podílel i náš městský architekt David Mateásko a jsem rád, že krásně opravená škola zapadne do naší památkové rezervace," ukončil projevy starosta města Michaela Kašpar. Kromě jmenovaných pak ještě zástupce realizující firmy MH Stavební Martin Hajzler, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Středočeského kraje Jiří Snížek a Věra Chobotová z odboru školství krajského úřadu slavnostně přestřihli pásku za účasti studentů a pedagogů školy, kterým už několik týdnů opravená škola za třicet miliónů korun konečně může sloužit k normálnímu studiu.