Další okolností je fakt, že v ulici sídlí spousta firem, mimo jiné třeba AVE Kolín s veškerým vozovým parkem. Rekonstruovat se tedy bude postupně, aby byla uzavřená vždy jen část ulice a dalo se okolními uličkami projet. Stavba proto bude rozdělená na plných sedm etap. Přístup k nemovitostem bude zajištěný a umožněný samozřejmě i pohyb chodců, i když s omezením v rámci bezpečnosti.

Oprava kanalizace potrvá do listopadu

Rekonstrukce kanalizace by měla být hotová v listopadu. Svou roli může pochopitelně sehrát počasí, práce se tedy mohou prodloužit. Zajišťovat je bude firma z Újezdu nad Lesy, která vyhrála (už třetí) výběrové řízení na dodavatele této stavby s cenou 30,8 milionu bez daně.

Lidé by měli zkontrolovat přípojky

Město žádá obyvatele Třídvorské ulice, aby zkontrolovali stav své kanalizační přípojky. Stav lze konzultovat s provozovatelem, tedy společností Energie AG Kolín. Pokud by lidé měli přípojku ve špatném stavu, je vhodné opravit ji během rekonstrukce celého kanalizačního řadu, protože až se opraví povrchy, nebude do nich možné dělat zásahy nejméně dalších pět let.

Pokud je přípojka v dobrém technickém stavu, žádá město o prohlášení, že byla provedena kontrola. Prohlášení by měli obyvatelé zaslat zástupci investora, jímž je Jana Mlynářová, e-mail jana.mlynarova@mukolin.cz.

Souběžně s pracemi na kanalizaci bude Vodohospodářské sdružení Kolín pokračovat v rekonstrukci vodovodního řadu. Jedná se o dokončení propojení vodovodních řadů v křižovatkách přilehlých ulic a přepojení stávajících vodovodních přípojek nemovitostí na levé straně ulice směrem na Tři Dvory na nový vodovod.