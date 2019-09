Stezka se bude aktualizovat a doplňovat, u psího útulku, který je jedním z 11 zastavení, vznikne altánem a menší ovocný sad. Celkové náklady na úpravy, výstavbu a výsadbu jsou 1,6 milionu korun.

Současné naučné tabule se budou aktualizovat, vedle nich na každém zastavení přibudou nové, interaktivní, takže bude vždy jedna tabule naučná a druhá zaměřená na děti, jejich pobavení i poučení zábavnou formou. Chybět nebudou ani QR kódy, které zájemce provedou mobilní hrou.

Jak starosta připomněl, město z celé akce platilo jen projekt a průzkum, co by se do budoucího sadu nejvíce hodilo, což dohromady čítalo kolem 30 tisíc korun. Vše ostatní je sponzorsky včetně altánu, či chcete-li venkovní učebny u útulku. Vedle pak budou vysazeny například hrušeň, jabloň, ořešák, švestka nebo morušovník, celkem to bude 36 stromů.

Práce na celé naučné stezce se začnou realizovat v nejbližších dnech, ve smlouvě je dokončení do konce ledna příštího roku, ale město by rádo, kdyby se vše podařilo už do konce letošního roku.

Slavnostní otevření bude asi až napřesrok, nejspíš spojené s nějakou městskou akcí, možná až s tradiční dubnovou výstavou o životním prostředí. Ale stezka už samozřejmě začne fungovat dřív.