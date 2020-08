Další cesta poškozené vlakové soupravy z železničního neštěstí u Štolmíře vedla do hlavního města. Na sklonku týdne byla odtažena na hlavní nádraží v Praze.

Poškozený vlak ze Štolmíře putoval do Prahy. | Foto: Václav Šolta

Srážka osobního vlaku s nákladní soupravou vezoucí poštu, k níž došlo 14. července na vjezdu do Českého Brodu u osady Štolmíř, byla ohlášena 25 minut před desátou večer. Patrová elektrická jednotka CityElefant zezadu narazila do nákladního vlaku stojícího před vjezdovým návěstidlem. Osobní vlak jel z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem. Nehoda si vyžádala nejen celonoční zastavení provozu na tříkolejném koridoru, ale kvůli zajištění záchranných a likvidačních prací i uzavření přilehlé silnice.